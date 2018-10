“Con Orban e Le Pen non abbiamo niente a che vedere. Noi siamo una forza né di destra né di sinistra. Orban e Le Pen sono di destra e sono alleati della Lega non nostri”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Tavolo della Moda, dopo il vertice di ieri tra il leghista Matteo Salvini e la presidente di Rassemblement National (ex Front National).In vista delle prossime elezioni Europee del maggio 2019, Di Maio ha poi rivendicato che il Movimento 5 stelle a livello europeo sarà impegnato a “creare un gruppo parlamentare europeo che consenta un’alternativa alla destra e alla sinistra”