Un principio d’incendio al teatro “La Fenice” di Venezia si è verificato la mattina dell’1 ottobre in un locale tecnico. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe lagunari e dodici operatori. Il rogo è stato spento con gli estintori e due lavoratori, intossicati non gravemente, sono stati portati in codice giallo in ospedale, dove dovrebbero essere dimessi in giornata.

“Con la storia si impara e così il principio di incendio è stato circoscritto e bloccato all’istante”. A dirlo, all’Ansa, è il sovrintendente de “La Fenice”, Fortunato Ortombina, ricordando l’incendio doloso del 29 gennaio 1996. “Stiamo valutando i danni e le cause ma il teatro, che oggi non ha nulla in programmazione, non ne risentirà. Abbiamo subito evacuato il personale e chiuso alle visite guidate il teatro, pur sapendo che la zona era già in sicurezza”.