“Sono ossessionati dall’idea di trovare un nemico invece che trovare soluzioni per il Paese. Soffiano sul fuoco ma così un paese non tiene. Un paese non tiene se è governato dall’odio con ministri che passano il tempo sui social a insultare l’opposizione. E a proposito di ‘assassini politici’: vergognatevi“. Lo ha detto Maurizio Martina durante il suo discorso dal palco in Popolo. “Se questo Governo ha a cuore la democrazia e la libertà combatta la xenofobia e i nuovi fascismi, invece di andare a cena con esponenti dell’estrema destra” ha aggiunto in un altro passaggio del suo intervento