“David Ermini alla vicepresidenza del Csm? Si dovrebbe dimettere, è veramente una vergogna. Non è possibile che parte di uno degli istituti più importanti sia politicizzato a tale livello”. Sono le parole della deputata M5s, Mirella Liuzzi, ospite di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. Riguardo al neo-presidente della Rai, la capogruppo pentastellata alla Camera utilizza toni entusiastici: “Marcello Foa è assolutamente un presidente di garanzia. Il suo è un nome di altissimo spessore. E’ una persona che ha documentato il crollo del muro di Berlino, l’11 settembre, le elezioni di Obama. E ha riaggiornato un saggio intitolato “Gli stregoni della notizia” che èaddirittura usato nei corsi di giornalismo. Quindi” – continua – “il suo profilo non si discute. E mi spiace che ieri in Commissione di Vigilanza Rai la discussione è scesa in dettagli indecorosi. Non si dovrebbero valutare le opinioni, ma il curriculum professionale e io credo che quello di Marcello Foa sia davvero un curriculum di altissimo profilo“. Poi chiosa: “Il nostro contratto di governo parla chiaro, è scritto nero su bianco quello che faremo e come intendiamo muoverci. E’ nota ad esempio la nostra posizione sul finanziamento pubblico ai giornali, quindi non so di quali accordi parli il Pd. Di certo la nostra azione di governo continuerà come previsto”