“Ho piena fiducia in Tria e in tutti coloro che stanno lavorando alla manovra. Ho sentito alcune polemiche ma lasciano il tempo che trovano”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fiducia nel ministro Giovanni Tria. Una domanda che arriva alla luce del polverone mediatico sollevato dalla pubblicazione dell’audio del portavoce del premier, Rocco Casalino, registrato mentre affermava che “Senza reddito di cittadinanza siamo pronti a far fuori i tecnici del ministero Economia”