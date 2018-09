“Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale.