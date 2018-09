“Non ci sarà nulla sullanella? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi fa , quando a giugno aveva spiegato da Fiumicino sulla flat tax: “Il cronoprogramma? Subito pace fiscale, imprese e dal