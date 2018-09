Un paziente 88enne, durante un trasferimento dalla Toscana a Ivrea per motivi di salute, ha espresso il desiderio. Il figlio su Facebook: "Grazie agli angeli che lo hanno accontentato". La replica: "A volte per fare la differenza bastano dei piccoli gesti. Ovunque per chiunque perché crediamo in un'Italia che aiuta"

Ha chiesto di vedere il mare per l’ultima volta, e i volontari dell’ambulanza lo hanno accontentato. A esprimere il desiderio – evidentemente convinto di dover sfruttare l’ultima occasione – è stato un ottantottenne di Ivrea, durante un trasferimento dalla Toscana a casa sua nel Canavese per problemi di salute.

L’equipaggio della Croce Rossa, dopo aver interpellato la famiglia, ha deciso di accontentare il paziente. L’autoambulanza si è fermata in uno spiazzo sul litorale di Marina di Carrara, gli operatori hanno aperto il portellone e l’uomo ha potuto rivolgere lo sguardo verso il mare. Il figlio dell’ottantottenne ha poi deciso di pubblicare un post su Facebook per raccontare quanto accaduto: “Volevo ringraziare”, si legge, “i quattro angeli che ieri ci hanno aiutato a trasportare il mio babbo in ambulanza da Carrara a Ivrea… e hanno acconsentito a fargli vedere, forse per l’ultima volta, il mare”. Il comitato di Ivrea ha risposto sempre su Facebook: “A volte per fare la differenza bastano dei piccoli gesti. Grazie! Ovunque per chiunque perché crediamo in un’Italia che aiuta”.