“La notizia che Silvio Berlusconi sia ricoverato è una fake news. Il presidente sta benissimo ed è a casa della compagna Francesca Pascale”. Licia Ronzulli, vice presidente dei senatori di Forza Italia e tra i più stretti collaboratori del Cavaliere all’Ansa nella tarda serta di martedì 11 settembre ha smentito una notizia apparsa sul sito business.it. In un tweet la senatrice azzurra aggiunge: “Berlusconi sta benissimo altro che ictus non sarà una fake news a spaventarci…anzi consiglio vivamente di andarci piano… lui ci seppellirà tutti quanti. Fatevene una ragione“.

“Come ho già smentito nei giorni scorsi – prosegue Ronzulli – il presidente Berlusconi non ha nessun problema di salute ed è regolarmente al lavoro nelle sua abitazione, dove ha trascorso tutta la giornata di oggi impegnato in una serie di riunioni per pianificare le sue attività imprenditoriali e i suoi prossimi impegni politici. In questo momento si diverte a vedere come gli allungano la vita. Di questo passo supererà anche i famosi 120 anni”. “I ricorrenti accenni alle non buone condizioni di salute del Presidente Berlusconi sono infondati. Il presidente non è ricoverato, gode di ottima salute e mi prega di augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata” ha fatto sapere anche il medico personale dell’ex premier Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo.