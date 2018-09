“Il nostro partito fatica a pronunciare la parola ‘sicurezza’. Eppure ci sono zone del Paese occupate militarmente da bande di nigeriani. E genitori che aspettano sul balcone che rientrino a casa i propri figli”. Per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ospite alla Festa dell’Unità di Ravenna, una delle cause della sconfitta elettorale del Pd è proprio la mancanza di lungimiranza in tema di sicurezza. Ma De Luca ha attaccato anche la dirigenza del partito: “Abbiamo un segretario che va a giocare a calcio a Scampia ma che non ha idee sul rilancio occupazionale del Sud”.