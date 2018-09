Uomini armati sono penetrati dentro la sede centrale della compagnia petrolifera. Non ci sono ancora rivendicazioni o comunicazioni ufficiali su responsabili, motivazioni o eventuali vittime, ma fonti locali sostengono che a sferrare l'attacco siano stati soldati del Califfato. Il Presidente della Noc, Mustafa Sanallah, è stato portato in salvo fuori dall'edificio. Il capo della Farnesina incontra il generale della Cirenaica, principale oppositore del governo al-Sarraj sostenuto dall'Italia e dalle Nazioni Unite

Un commando di uomini armati è penetrato dentro la sede centrale della National Oil Corporation (Noc), a Tripoli, dopo uno scontro a fuoco con gli uomini della sicurezza. Secondo quanto riferisce l’emittente araba al-Arabiya, dopo l’irruzione si è udita un’esplosione. Ancora non sono circolate notizie ufficiali su responsabili, motivazioni ed eventuali vittime, ma alcuni media locali parlano di un attacco suicida. La tv con base a Dubai, Alaan, e l’agenzia di stampa Dpa sostengono che a penetrare all’interno dell’edificio con armi da fuoco ed esplosivi sia stato un gruppo di cinque o sei jihadisti dello Stato Islamico. Uno di loro si sarebbe fatto esplodere con una cintura esplosiva, aprendo così un varco per gli altri membri del commando, un modus operandi già utilizzato in passato dai combattenti fedeli ad Abu Bakr al-Baghdadi. Intanto, il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, è volato a Bengasi, come riferisce via Twitter la Farnesina, per incontrare il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, e iniziare un “dialogo politico inclusivo promosso” dall’inviato speciale Onu, Ghassan Salamé, “con tutti gli interlocutori per una Libia unita e stabile”.

Sul posto sono già arrivate le forze di sicurezza che stanno transennando la zona intorno all’edificio della compagnia petrolifera dove gli uomini armati si sono barricati, come riferisce il comando militare della zona. Sul posto stanno arrivando ambulanze per soccorrere eventuali feriti e anche gli uomini delle forze speciali di deterrenza Rada.

Secondo dei testimoni oculari, alcuni dipendenti sono riusciti ad abbandonare la sede, ma non è ancora possibile sapere quante persone siano ancora ostaggio dei miliziani. Gli assalitori sarebbero armati di fucili mitragliatori e bombe a mano. Il ministro dell’Interno, citato da Alahrar tv, ha parlato di un’azione condotta da sei uomini armati e di ostaggi. Il Presidente della Noc, Mustafa Sanallah, “sta bene e si trova attualmente in un luogo sicuro”, riporta l’emittente 218 Tv citando fonti della compagnia, così come altri dipendenti che sono stati evacuati dal tetto della struttura. Secondo quanto riporta Reuters, che ha raccolto le testimonianze di alcuni dipendenti fuggiti dall’edificio, molte persone sarebbero state colpite dai proiettili sparati dai membri del commando.

La National Oil Corporation è la compagnia petrolifera nazionale della Libia e gestisce la maggior parte della principale economia del Paese, quella dell’estrazione di greggio. La Noc, tra l’altro, ha negli anni stipulato numerose convenzioni con altre aziende internazionali impegnate nel mercato del petrolio, tra cui l’italiana Eni.

Con la capitale libica ancora in stato d’emergenza, nonostante resista un debole cessate il fuoco tra le milizie antigovernative e l’ormai assediato esecutivo del Presidente Fayez al-Sarraj, sostenuto dalle Nazioni Unite, dopo gli scontri violenti della settimana scorsa, l’attacco di oggi torna a far innalzare la tensione tra le parti. Se confermate le notizie riguardanti la presenza di combattenti islamisti, un nuovo e pericoloso soggetto si inserirebbe nello scacchiere tripolino, col rischio di destabilizzare ulteriormente i già delicati equilibri della capitale.