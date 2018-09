Gli agenti hanno raccontato di averla trovata in preda alle convulsioni e di aver tentato, insieme a uno psichiatra, di "parlarle per più di un’ora e mezza nel tentativo di offrirle delle cure mediche"

Aveva una pistola ad aria compressa che “sembrava vera”. Di fronte all’arma, un poliziotto ha aperto il fuoco e le ha sparato, uccidendola. E’ morta così nella sua casa di Pasadena Vanessa Marquez, attrice nota per aver interpretato il ruolo dell’infermiera Wendy Goldman nelle stagioni dal 1994 al 1997 della seria E.R.. La polizia ha raccontato di averla trovata in preda alle convulsioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli agenti e uno psichiatra avrebbero “continuato a parlarle per più di un’ora e mezza nel tentativo di offrirle delle cure mediche“.

A quel punto la donna si sarebbe armata di una pistola, un’arma ad aria compressa, e l’avrebbe puntata contro gli ufficiali. A quel punto un agente le ha sparato. Goldman lo scorso anno aveva accusato George Clooney di averla emarginata perché aveva parlato delle molestie sessuali e della discriminazione razziale nella serie. Clooney ha respinto tutte le accuse.