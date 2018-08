Alla stazione di Torregaveta, a Bacoli, a una trentina di chilometri da Napoli, decine e decine di persone stanno attendendo, prima dei varchi di accesso ai binari, che qualcuno compri un biglietto per poter accedere alla banchina. “Forza, uno che lo faccia” si sente dire nel video, nell’ilarità generale. E appena uno dei varchi si apre, ecco la fila per passare senza ticket. Tre persone, invece, sono davanti alla biglietteria, ma qualcuno li prende in giro e dice: “Siete ancora lì a fare il biglietto?”.

Il filmato sta facendo il giro dei social e il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato l’accaduto al presidente dell’Eav, l’azienda di trasporto pubblico competente.