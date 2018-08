“Autostrade (per l’Italia, ndr) ci ha commissionato uno studio sulle caratterizzare dinamiche – spiega Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano -. E’ come andare a fare degli esami medici, che avevano denunciato delle anomalie, delle asimmetrie. Ma un conto è fare delle analisi mediche, e un conto è fare una diagnosi”. Il rettore si augura un piano di infrastrutture importanti: “L’infrastruttura non è un’ideologia, ma una priorità”, dice a margine del Meeting di Rimini