Un uomo armato con un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat, nella provincia di Barcellona, gridando “Allah Akbar” – “Allah è grande”. L’uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception “con l’intenzione di attaccare gli agenti” prima di essere ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Il fatto è avvenuto alle sei della mattina di oggi, 20 agosto. Secondo i media spagnoli, l’uomo, Abdelouahab Taib, era un 29enne di origine algerina.

Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20 agosto 2018

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul caso e fonti della polizia assicurano di aver tentato di respingere l’attacco prima di aprire il fuoco sul ragazzo. Sono in corso le indagini per chiarire gli avvenimenti e nessuna pista è esclusa, neanche l’ipotesi di attacco terroristico. Il procuratore generale, María José Segarra, ha dichiarato, come riporta Europa Press, che è ancora presto per trarre conclusioni, si indaga per capire se si è trattato “dell’azione di un disturbato” o meno. I Mossos sono in attesa dell’autorizzazione del giudice per la perquisizione del domicilio dell’uomo – riporta El Pais – registrato al numero sei di Calle Garraf, a 150 metri dalla stazione di polizia. Nel frattempo sono state avvertite tutte le forze di sicurezza del paese. Solo tre giorni fa ricorreva il primo anniversario degli attacchi terroristici del 17 agosto dello scorso anno – su La Rambla e Cambril a Barcellona – in cui persero la vita 16 persone, tra cui tre italiani.