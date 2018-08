Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ”operando in massa” dopo il crollo di una parte del ponte Morandi sulla A10. ”Sono state attivate – twittano i Vigili del Fuoco – le squadre Usar e le unità cinofile”, specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie. Una decina di uomini della sezione operativa dei vigili del fuoco di Torino, con l’ausilio dell’elicottero e della squadra cinofili dei pompieri, si stanno recando a Genova, in seguito al crollo del ponte sull’Autostrada A10. Una colonna mobile è in partenza anche da Alessandria. Allertata anche la polizia stradale, in particolare la Sottosezione di Belforte Monferrato, che ha competenza sul tratto ligure della A26 Genova-Gravellona Toce. “Sulla A10 è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Genova Aeroporto – rende noto la stradale – Questa è la comunicazione che stiamo dando anche agli automobilisti che stanno contattando il nostro centralino, considerato che siamo alla vigilia di Ferragosto. Per quanto riguarda la nostra tratta, attualmente, non sono previste indicazioni particolari”.