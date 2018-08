Alla fine saltano fuori i rolex sauditi al centro della baruffa tra i componenti della delegazione di Palazzo Chigi in trasferta a Ryad nel novembre 2015, raccontata a puntate dal Fatto e costata una figuraccia planetaria al governo di Matteo Renzi. Eccoli qui, in foto e video esclusivi del Fatto: tre Yacht Master da 15mila euro. Le immagini arrivano direttamente dalla cassaforte al secondo piano del palazzo di via della Mercede 96, presso il Dipartimento dei beni strumentali (Diprus) della Presidenza del Consiglio, dove restano in attesa di una valutazione e di una destinazione. Gli orologi però sono stati consegnati al Diprus solo a dicembre del 2016, cioè con oltre un anno di ritardo rispetto le tempistiche dettate dalla legge in materia di doni ai dipendenti pubblici. Fino all’uscita di scena di Renzi (il 7 dicembre del 2016), si scopre ora, sono rimasti nelle mani del suo capo scorta, il colonnello Giovanni Serra, anziché presso gli uffici previsti