Due deputati della Lega (il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e Paolo Tiramani) e una di Fratelli d’Italia (Augusta Montaruli) sono tra i 25 condannati dalla Corte d’appello di Torino nel processo sull’uso dei fondi pubblici ai gruppi consiliari della Regione Piemonte durante il mandato (2010-2014) in cui il presidente era Roberto Cota, pure lui condannato. La corte ha inflitto una pena di 11 mesi a Molinari, che guida il gruppo parlamentare del Carroccio a Montecitorio, un anno e 5 mesi a Tiramani, un anno e 7 mesi alla Montaruli, mentre per l’ex governatore, che in primo grado nel 2016 era stato assolto, è stata pronunciata una sentenza di condanna a un anno e 7 mesi di reclusione. Al centro del processo le modalità con cui gli allora consiglieri regionali utilizzarono i fondi destinati al funzionamento del gruppo di appartenenza. In primo grado le assoluzioni erano state 15. Molinari, in particolare, è stato riconosciuto colpevole del peculato di 1.158 euro. Il pg Giancarlo Avenati Bassi aveva chiesto una pena di 2 anni e 4 mesi. Per Molinari il collegio giudicante ha anche disposto l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici sospendendola comunque per 12 mesi.

“Farò ricorso in Cassazione, perché sono innocente” dice l’ex governatore Roberto Cota. “Sono molto dispiaciuto e non mi capacito di questa sentenza – commenta – Ero stato assolto in primo grado dopo due anni di dibattimento e non penso proprio che i giudici di primo grado abbiano sbagliato”.

Per sapere quali episodi abbiano pesato sulle condanne bisognerà aspettare le motivazioni dei giudici della corte. Quello che però è emerso durante il dibattimento è che in alcuni casi i consiglieri si erano fatti rimborsare spese (come il ristorante) in due posti diversi nello stesso giorno. Tra questi proprio Molinari, da poco scelto come capogruppo dei leghisti a Montecitorio, che in un caso è risultato contemporaneamente in Italia e in Spagna: nel maggio 2011 aveva dormito in un hotel di Avila (spesa di 120 euro), ma dal registro mensile delle presenze, su cui si sono in parte concentrate le indagini della Guardia di Finanza, quel giorno risultava a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria.

Tiramani, che oltre a essere deputato è anche sindaco di Borgosesia (in provincia di Vercelli), chiese ed ottenne – tra le altre cose – il rimborso delle spese della moglie a Venezia.