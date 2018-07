“Dopo venti anni di battaglie giornalistiche, prima a L’Espresso e poi a Il Fatto Quotidiano, oggi grazie al Movimento 5 stelle, vedo finalmente vinta la guerra contro quell’odioso e vergognoso privilegio chiamato vitalizio. Un privilegio che i politici si sono dati approfittando del proprio ruolo e che solo noi abbiamo avuto la volontà politica e la forza di combattere e sconfiggere”. A dirlo, il senatore del M5s, Primo Di Nicola, giornalista per anni a L’Espresso e poi al Fatto, in merito al taglio della Camera ai vitalizi per gli ex parlamentari.