La strada “è regolamentare, non chiudere“, la parola “accoglienza è bella” e basta con la “demonizzazione” delle ong. La ministra della Difesa Elisabetta Trenta parla al quotidiano Avvenire e usa concetti che, a pochi giorni dallo scontro avuto con Matteo Salvini sulle missioni internazionali, segnano una nuova distanza con le idee del vicepremier leghista. Distanza che però la stessa Trenta ha subito smentito: “Qualcuno si diletta a strumentalizzare le mie parole nel tentativo di metterci l’uno contro l’altro. Mi dispiace deludervi: non ci riuscirete! All’interno di questo governo, come è naturale che sia, possono esserci sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione“, ha scritto su Facebook. “Il governo lavora in maniera compatta, parlano i numeri”. “Sento più Toninelli e Di Maio dei miei genitori, leggo sui giornali cose divertenti ma parlano i numeri” sugli sbarchi. Così anche il ministro dell’Interno, lasciando Palazzo Chigi in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck, ha smentito uno scontro con Trenta.

L’intervista della ministra della Difesa arriva però il giorno dopo le tensioni tra il ministro delle Infrastratture Danilo Toninelli e lo stesso Salvini, intenzionato almeno inizialmente, prima di un chiarimento, a non far sbarcare la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. “Non è immaginabile chiudere l’ingresso a una nave italiana”, ha detto Luigi Di Maio alla trasmissione Omnibus su La7, ribadendo quindi la linea sostenuta martedì dal ministro Toninelli, che ha autorizzato l’attracco dell’imbarcazione, nonostante a bordo ci fossero 67 migranti fatti salire dopo essere stati recuperati in mare dal rimorchiatore battente bandiera italiana Vos Thalassa in acque Sar di competenza libica. Intanto però la situazione non si è ancora sbloccata: la vae Diciotti, che nella notte ha proseguito la navigazione verso nord, non ha infatti al momento ricevuto l’indicazione del porto di sbarco dal Viminale. Secondo l’Ansa, il motivo è sempre l’opposizione di Salvini.

TRENTA: “LA STRADA NON È CHIUDERE”

Per la ministra della Difesa Trenta “la strada è regolamentare, non chiudere”. “La parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta. Poi accogliere si può declinare in mille maniere. E si può anzi si deve, legare accoglienza a legalità“, dice nella sua intervista ad Avvenire. Sulla vicenda della nave Lifeline, difende però la linea del governo: “Serviva dare una scossa all’Europa. E la forzatura ha un senso, una sua forza. Ma nessuno ha mai abbandonato i migranti. La nostra Guardia costiera è sempre stata vicina a quegli uomini e a quelle donne e a quei bambini. L’Italia non si gira dall’altra parte. Non l’ha fatto e non lo farà”.

Serviva però, secondo Trenta, dare appunto una scossa: “Vedrete che saremo capaci di strappare l’Unione europea dal torpore“, dice. E sull’ultimo vertice Ue, la ministra sottolinea: “Il presidente del Consiglio Conte sull’immigrazione è stato bravo. E’ stato un gran regista: capace di tenere insieme il governo e determinato a fare passare una linea italiana ai tavoli europei”.

Trenta si espone infine anche sulla questione delle ong: “Dico basta a una eccessiva demonizzazione che non mi convince e non mi piace”, afferma. “Ci sono una maggioranza di organizzazioni luminose. Poi c’è anche qualche mela marcia che sfrutta l’emergenza migranti per fare business. La sfida – lo ripeto – è coniugare accoglienza e rigore. E capire che a volte si agisce per il bene e non sempre si arriva al bene. Soprattutto se manca un’azione coordinata“, conclude la ministra Trenta.

DI MAIO: “NAVE ITALIANA BISOGNA FARLA SBARCARE”

“Non vorrei un altro titolo contro il ministro dell’interno”, ha specificato Di Maio parlando alla trasmissione Omnibus su La7. E ha ribadito che con Salvini “condividiamo le stesse perplessità” rispetto alla situazione del Mediterraneo. D’altronde martedì il caso è rientrato non appena Toninelli ha spiegato al vicepremier leghista che l’equipaggio della Vos Thalassa era in pericolo, perché i migranti, spaventati dalla possibilità di essere riconsegnati ai libici, hanno minacciato di morte il capitano e i suoi marinai, che hanno fatto in tempo però a chiedere l’aiuto della Guardia costiera italiana. Dunque la Diciotti non è intervenuta per sostituirsi alle autorità di Tripoli, ma per compiere un’operazione di polizia giudiziaria.

E anche sulla gestione di questo tipo di emergenze il governo M5s-Lega, stando a Di Maio, ha una linea comune: “Prima viene la guardia costiera libica“, poi “interveniamo noi”, ma “se si tratta di una missione europea allora i migranti devono essere distribuiti nei vari Paesi”, ha spiegato Di Maio. “I nostri porti – ha continuato – non sono chiusi, ma lo sono per quelle Ong che non rispettano regole“. Solo sull’ultimo caso, quello appunto rimorchiatore Vox Thalassa e della nave Diciotti, il vicepremier M5s ha specificato: “Se si tratta di una nave italiana, intervenuta in una situazione da chiarire, bisogna farla sbarcare. Non è immaginabile chiudere l’ingresso ad una nave italiana”.