Una donna si alza dal letto per andare in bagno, cade a terra, ferendosi, ma nessuno se ne accorge. Resta per ore distesa, urlando, finché i vicini sentono le grida e chiamano la polizia. Gli agenti della squadra mobile di Ragusa hanno scoperto una casa di riposo, a Vittoria, in cui le anziane (sei in tutto), venivano abbandonate durante la notte e chiuse a chiave nelle stanze. Il titolare, da quando aveva licenziato un’operatrice, non dava loro assistenza 24 ore su 24, tanto che una signora malata di Alzheimer è stata trovata chiusa in bagno. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato per abbandono di incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.