Un uomo sta effettuando il rifornimento presso una stazione di servizio a Zhytomyr, in Ucraina. Salito a bordo dell’auto, l’uomo dimentica di estrarre la pistola dal serbatoio e parte indisturbato, trascinando via l’intera pompa. La fuoriuscita di materiale infiammabile darà origine a un incendio che devasterà quasi l’intera area di servizio per fortuna senza vittime. La polizia in possesso del video delle telecamere a circuito chiuso sta ancora cercando il responsabile dell’incidente.