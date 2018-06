Dopo la diffusione del video (diventato in breve tempo virale) che mostra un bambino schiaffeggiato durante un battesimo, il prete autore del gesto è stato identificato. Si chiama padre Jacques Lacroix e l’episodio è accaduto in una chiesa di Champeaux, in Francia. Il sacerdote 89enne, sospeso dalla celebrazione non solo di battesimi ma anche di matrimoni, ha raccontato ai giornali francesi di essersi scusato con la famiglia: “Era a metà tra una carezza e uno schiaffo, volevo solo calmarlo. Non sapevo cosa fare”.