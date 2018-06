“Siamo arrabbiati perché soltanto il 18 maggio siamo venuti a sapere che questa scuola è stata statalizzata, ciò significa che da settembre cambierà sia il personale ausiliario sia le maestre”. A parlare è Giusy Pappacena, mamma di un’alunna della Sant’Arialdo, scuola d’infanzia comunale di Baranzate, comune alle porte di Milano, che da settembre entrerà a far parte dell’Istituto statale Rodari. Giusy non è l’unica mamma a essere arrabbiata, tra i genitori c’è molta tensione riguardo alla scelta che arriva direttamente dal Comune per mantenere in equilibrio i conti pubblici. Immediata la risposta del sindaco, Luca Elia: “Il Comune di Baranzate ha grosse difficoltà economiche perché ha una popolazione molto povera e molto debole”. Secondo il primo cittadino, infatti, nel 2017 i costi per i collocamenti in comunità di minori sarebbero aumentati fino ad arrivare a 440mila euro, di cui circa il 9% impiegato per la scuola.