La Marina statunitense “ha tratto in salvo dall’acqua 41 persone e conferma 12 cadaveri“. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo Twitter dando notizia di un naufragio di migranti avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. La nave dell’organizzazione – che si trovava davanti alla Libia – si sta dirigendo nella zona. Il naufragio, aggiunge la Sea Watch, “ci è stato segnalato da un assetto della Marina statunitense”.

🔴 BREAKING #SeaWatch is heading towards a shipwreck 20 miles from Libya, reported to us by an order of the U.S. Navy, which has rescued 41 people from the water and confirms 12 corpses. This happens, if there are not enough rescue assets in place and a #safepassage is absent.

— Sea-Watch (@seawatchcrew) 12 giugno 2018