L'ong tedesca arriverà sabato mattina nel porto di Reggio Calabria dopo oltre 80 ore di odissea e il rifiuto ricevuto da Malta di dare assistenza a un'altra nave, la Seefuchs. Il capo del Viminale: "Non è possibile che Malta risponda no a qualsiasi richiesta di intervento"

La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando anche assistenza ai 100 migranti salvati dalla Seefuchs. La guardia costiera di Roma aveva chiesto a Malta, porto più vicino, di intervenire per mettere in sicurezza la Seefuchs, ma i maltesi si sono rifiutati, e cosi da Roma è partito l’ordine di dare assistenza alla nave. A quel punto, sempre la guardia costiera ha ordinato alla Sea Watch di fare rotta verso l’Italia con il suo carico di migranti, ma il porto è stato assegnato solo stamattina.

“Una ong tedesca passa davanti a Malta, saluta e arriva in Italia: alcune ong fanno volontariato, altre fanno affari”, dice Salvini in diretta streaming dalla prefettura di Como. “Ma non è comunque possibile che Malta risponda no a qualsiasi richiesta di intervento, e così i migranti arrivano tutti in Italia”, aggiunge il ministro dell’Interno. Secondo quanto scrive Repubblica, già subito dopo il suo insediamento Salvini, saputo del salvataggio dei migranti da parte della nave, aveva chiesto ai suoi collaboratori se era possibile non concedere l’approdo in Italia. “I nostri 232 ospiti”, si legge sul profilo Twitter di Sea Watch, “sono sempre più malati ed esausti”. “Hanno sofferto molto il mare grosso e navighiamo da più di 80 ore”, dicono da bordo.

Sul regolamento che riguarda le ong che operano nel Mediterraneo, Salvini sostiene che così com’è non permette di “intervenire in maniera efficace“. “Stiamo lavorando su questo fronte”, ha aggiunto durante una conferenza stampa da Come. Secondo il ministro, “c’è un preciso disegno al limite delle acque territoriali della Libia per fungere da taxi“. “Io sono per la Nato. A cui chiediamo un’alleanza difensiva. Siamo sotto attacco“, ha poi aggiunto Salvini. “Ricordo anche tutti gli allarmi di infiltrazioni di terrorismo negli ingressi, l’Italia è attaccata da sud non da est. Chiedo che la Nato ci difenda”, ha detto il ministro.