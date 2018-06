Lo hanno annunciato il cancelliere Sebastian Kurz (Oevp) e il ministro degli Interni Herbert Kickl (Fpoe). La decisione arriva a seguito di un’indagine lanciata dall’autorità per gli affari religiosi dopo l'emersione di immagini di bambini vestiti da soldati in una centro islamico di Vienna sostenuta da Ankara. L'accusa: finanziamenti illeciti dall'estero

Un giro di vite contro l’islam “politico”. L’Austria ha annunciato la chiusura di 7 moschee e l’imminente espulsione di alcuni imam, potenzialmente fino a 60. Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz (Oevp) e il ministro degli Interni Herbert Kickl (Fpoe), i capi religiosi dell’associazione Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione della legge austriaca sull’islam. Inoltre una quarantina di imam dell’Atib rischia di perdere i loro permessi di soggiorno.

La decisione arriva a seguito di un’indagine lanciata dall’Autorità per gli affari religiosi dopo che quest’anno sono emerse le immagini di alcuni bambini vestiti da soldati in una moschea di Vienna sostenuta dalla Turchia: diffuse nei mesi scorsi dal settimanale Falter, mostrano un gruppo di ragazzini impegnati nella messa in scena della battaglia di Gallipoli, avvenuta durante la Prima guerra mondiale in cui l’Impero Britannico e la Francia furono sconfitti dall’Impero Ottomano e dalla Germania.

La chiusura, che riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia, avviene con decreto dell’ufficio della cancelleria competente per le questioni religiose e non è appellabile. “In Austria non c’è spazio per società parallele e radicalizzazioni“, ha ribadito il cancelliere Kurz. “Non tolleriamo predicatori dell’odio che agiscono in nome della religione”, ha aggiunto il vice cancelliere della Fpoe Heinz-Christian Strache.

La reazione di Ankara non si fa attendere. La decisione “è il frutto dell’ondata anti-islamica, razzista, discriminatoria e populista” nel Paese, scrive su Twitter Ibrahim Kalin, portavoce di Recep Tayyip Erdogan. Lo scopo, prosegue Kalin, è uno solo: “Trarre vantaggi politici colpendo le comunità musulmane”.

Alla decisione di Vienna plaude Matteo Salvini: “Credo nella libertà di culto, non nell’estremismo religioso – scrive il ministro dell’Interno su Twitter – chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un paese va allontanato”. “Spero già la prossima settimana – aggiunge – di incontrare il collega ministro austriaco per confrontarci su linee d’azione”.