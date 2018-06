L’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala nella notte tra domenica e lunedì (ora italiana) ha provocato almeno 25 morti, tra cui anche bambini. Il vulcano, alto 3.763 metri, è uno dei più attivi del Centro America e si trova a circa 70 chilometri dalla capitale Città del Guatemala. L’eruzione, la seconda nel 2018, è stata una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti e il numero delle vittime potrebbe aumentare, visto che ci sono villaggi e comunità che le squadre di soccorso non sono ancora state in grado di raggiungere. L’esercito ha già evacuato oltre 3mila persone.

La lava si è riversata sui villaggi vicino al vulcano e sulla città coloniale di Antigue, il più importante sito turistico del Paese. Un villaggio, situato a nord del vulcano, risulta completamente isolato perché le strade sono state distrutte. Le ceneri si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Guatemala, costringendo alla chiusura l’aeroporto internazionale La Aurora della capitale.