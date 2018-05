Il piccolo, originario del Pakistan e in Italia dal 2012, venerdì pomeriggio vestiva pantaloni e camicia, entrambi di colore nero. Sulla spalle uno zainetto blu con la scritta OralB, AZ, Kukident. Ricerche in tutta la regione

È scomparso da due giorni ma, nonostante le ricerche ormai anche fuori dalla provincia di Modena, non ci sono ancora notizie di Mohammad Zubair. Si chiama così il bambino di 11 anni di cui si sono perse le tracce a Mirandola nel pomeriggio di venerdì poco dopo le 16. I carabinieri, mentre continuano a setacciare il territorio dell’Emilia-Romagna, hanno deciso di divulgare foto e nome e qualche particolare per aiutare il ritrovamento, dopo una iniziale richiesta della famiglia di evitare dettagli che lo rendessero riconoscibile.

Il piccolo, originario del Pakistan e in Italia dal 2012, al momento dell’allontanamento vestiva pantaloni e camicia, entrambi di colore nero. Sulla spalle uno zainetto blu con la scritta OralB, AZ, Kukident. L’unica traccia, forse, è quella legata al ritrovamento di una bicicletta vicino alla stazione di Cividale che i carabinieri avrebbero sequestrato: alcuni parenti sostengono che sia proprio la sua ma altri direbbero che sia solo somigliante, ma sembra proprio che sia quella sua. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario.

La zia del bambino, che sabato sera avrebbe dovuto partecipare alla recita della sua classe, ha raccontato di aver visto il nipote per l’ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola. Proprio gli zii, in serata, non vedendo rientrare il nipote aveva denunciato la scomparsa. I carabinieri indicano il numero telefonico 059622760 del Comando Compagnia di Carpi per chi avesse segnalazioni di ogni tipo da dare sul ragazzino.