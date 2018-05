Matteo Salvini, segretario della Lega, tornando alla Camera dei Deputati, dopo l’ingresso di Silvio Berlusconi – che sta partecipando alle Consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte – minimizza sulla polemica che riguarderebbe l’irritazione del Colle in merito alle pressioni sui nomi dei ministri. In gioco il nome di Paolo Savona all’Economia: “Macché diktat, abbiamo idee. Gli italiani hanno votato, c’è un’economista famoso in tutto il mondo che rappresenta il 90% degli italiani. Savona è il meglio. Andiamo da Conte a consigliare e suggerire con la massima umiltà”.