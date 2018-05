Il giurista ha iniziato il giro di incontri a metà mattina con Emma Bonino e terminerà alle 17 con il Movimento 5 stelle. Intanto il capo politico M5s ha ribadito l'intesa con il Carroccio. Decisive saranno le scelte sulla lista dei ministri, di cui poi il presidente del Consiglio dovrà parlare con il Colle. I leader insistono su Savona: "E' la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa". La Cei sulla flat tax: "Fisco progressivo, no a tagli generici"

Il presidente della Repubblica non mette veti sui ministri, ma reputa “inammissibili i diktat nei confronti del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica nell’esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce a tutti due”. Il messaggio, fatto trapelare da fonti vicine al Colle all’agenzia Ansa, è rivolto direttamente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Mentre infatti il premier incaricato Giuseppe Conte sta consultando i partiti per la formazione della squadra di governo, i due leader politici insistono nel dare le loro indicazioni interpellati dai giornalisti e non solo.

Le prossime ore saranno decisive per la scelta dei ministri, per vedere la tenuta dell’accordo e per capire la libertà d’azione del professore: “Io e Salvini”, ha detto Luigi Di Maio, “abbiamo delineato politicamente la squadra, l’assetto politico e cioè le cose che teniamo più a cuore. I nomi e tutto quello che deriva dalle personalità che dovranno ricoprire gli incarichi dipenderanno da Conte e dal presidente Giuseppe Mattarella. C’è un’interlocuzione continua perché siamo i capi politici delle due forze che sostengono il governo e c’è un’interlocuzione sana con Conte che nei prossimi giorni si confronterà con il Quirinale”. E ha anche assicurato compattezza, ribadendo la volontà di proporre il nome dell’ex ministro Paolo Savona, sui rimane il niet del Colle, per l’Economia: “Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati”. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona”.

Matteo Salvini dal canto suo continua con l’attacco all’Unione europea. Anche se oggi, in diretta Facebook, ha detto che non sarà “il governo dei blocchi”. “L’Europa”, ha dichiarato, “consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l’opposto di quello che l’Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni”. Quindi: “Savona è la figura in grado di rimettere l’Italia al centro del dibattito in Europa”.

Il leader del Carroccio ha anche rilanciato un articolo del Corriere nel quale si citavano Wall Street Journal e Bloomberg: “La flat tax in Italia può funzionare – ha detto – Fra insulti e minacce di tutti i giornali e le tivù italiane, apprezziamo l’obiettività di qualcuno all’estero”. Sul cavallo di battaglia della Lega sotto il profilo economico, è intervenuta anche la Cei, bocciando la riforma inserita nel programma di governo. Per il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, tra i “principi irrinunciabili” c’è quello della “progressività fiscale”, il che vuol dire “non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è necessario”. Secondo i vescovi, sarebbe opportuno cominciare da “una maggiore tassazione sulle attività speculative“.

Sul fronte dell’opposizione invece ha parlato l’ex premier Matteo Renzi, attaccando “il governo delle larghe intese popoliste”: “Adesso loro diventano il potere, loro diventano l’establishment, loro diventano la casta”. L’altro ex premier, Silvio Berlusconi, che con il Pd ha condiviso l’esperienza del governo ormai passato ha ribadito che non darà la fiducia a Conte né al contratto Lega-M5s: “È per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l’Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia“.

Il cronoprogramma del premier, arrivato a Montecitorio attorno alle 10, prevede una lunga serie di incontri. Il giurista ha visto alle 12 i componenti del Gruppo Misto Camera ”Europa-Centro Democratico” e del Gruppo Misto Senato ”Più Europa con Emma Bonino“; alle 12.20 la componente del Gruppo Misto Camera “Civica Popolare -Ap-Psi-Area Civica”; alle 12.40 componente del Gruppo Misto Camera “Minoranze Linguistiche” e Gruppo per le Autonomie del Senato; alle 13 componente del gruppo Misto Camera “Noi con l’Italia – Usei“; alle 13.20 componente del gruppo Misto Camera “MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero” e componente del Gruppo Misto Senato “Psi-Maie“; alle 13.40 gruppo Misto del Senato della Repubblica. I colloqui riprendono alle 15 con il gruppo “Per le Autonomie (Svp-Patt,uv) del Senato della Repubblica e componente del gruppo Misto Camera “Minoranze Linguistiche”; ore 15.40 gruppo “Liberi e Uguali” della Camera e del Senato; alle 16.20 gruppi “Fratelli d’Italia”; alle 17 i gruppi “Partito Democratico”; alle 17.40 i gruppi “Forza Italia-Berlusconi Presidente”; alle 18.20 i gruppi “Lega – Salvini Premier” e, infine, alle 19 i gruppi del “Movimento 5 Stelle”.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 16.15 – Maie ed ex M5s voteranno a favore: 171 maggioranza in Senato

Sale a 171, dieci voti sopra la maggioranza assoluta, il numero dei senatori disposti a sostenere il governo guidato dal premier incaricato Giuseppe Conte. Nel corso delle consultazioni, infatti, i parlamentari del Maie (Movimento associativo italiani all’estero) e gli ex M5s, hanno annunciato il “Sì” alla fiducia. Dunque, ai 109 senatori M5s e ai 58 della Lega si devono aggiungere quattro del gruppo Misto: gli ex M5s Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, e i parlamentari eletti all’estero Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario. In totale, 171 senatori su 318. Ma il numero potrebbe ancora salire, visto che i rappresentanti delle Autonomie tengono aperta l’interlocuzione con Conte: i senatori di Svp-Patt e Uv sono quattro. Anche alla Camera sei deputati del Maie ed ex M5s voteranno il sostegno al nuovo esecutivo: Silvia Benedetti, Alejandro Mario Borghese, Salvatore Caiata, Andrea Cecconi, Antonio Tasso e Catello Vitiello. A Montecitorio la maggioranza avrà comunque numeri molto larghi, con un totale di 352 deputati su 630: 222 del M5s, 124 della Lega e sei del Misto.

Ore 16 – Mattarella: “Gestione dossier migranti sia responsabile”

“L’Italia crede alla collaborazione” con l’Africa e lo “dimostra l’impegno dell’Italia sul fronte delle migrazioni, un fenomeno di portata storica che va governato da Africa ed Europa insieme, con lungimiranza e spirito di responsabilità e ci ha visto finora in prima linea a sostegno di un approccio volto a sconfiggere le cause profonde di questa tragedia e a tutela della vita e della dignità dei migranti”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso in occasione del 55/o anniversario dell’Unione Africana.

Ore 15.50 – Quirinale: “Nessun veto sui possibili ministri. Ma no a diktat a premier e capo dello Stato”

Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica nell’esercizio delle funzioni che la Costituzione attribuisce a tutti due. La Costituzione prevede scelte condivise tra presidente del Consiglio e presidente della Repubblica sulla scelta dei ministri. La preoccupazione del Colle è che si stia cercando di limitare l’autonomia del presidente del Consiglio incaricato e, di conseguenza, del presidente della Repubblica nell’esercizio delle loro prerogative. L’articolo 92 della Costituzione, tra le altre cose, recita: “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.

Ore 15.35 – In corso vertice Di Maio-Salvini

In corso alla Camera un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro, tutto concentrato sulla squadra dei ministri, sta avvenendo mentre sono in corso le consultazioni con i partiti del premier incaricato Giuseppe Conte. Al centro del vertice, presumibilmente, anche il nodo dell’Economia, con M5S e Lega che, fino a questa mattina, hanno insistito sulla loro prima scelta per il Mef, Paolo Savona.

Ore 14.08 – Cei: “Fisco progressivo, no a tagli generici”

La Cei boccia la flat tax e considera tra i “principi irrinunciabili” quello della “progressività fiscale”, il che vuol dire “non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è necessario”. Lo ha detto il Presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, parlando del governo che si sta formando e delle priorità: “Ci sia una maggiore tassazione sulle attività speculative, si cominci da lì”.

Ore 13.30 – Salvini: “Non può essere un governo dei blocchi”

“Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb, parlando del tema delle infrastrutture in Italia.

Ore 13.15 – Salvini: “L’Europa minaccia, io farò l’opposto”

“L’Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l’opposto di quello che l’Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb.

Ore 12.55 – Di Maio: “Io e Salvini abbiamo delineato politicamente la squadra”

“Io e Salvini abbiamo delineato politicamente la squadra, l’assetto politico e cioè le cose che teniamo più a cuore. I nomi e tutto quello che deriva dalle personalità che dovranno ricoprire gli incarichi dipenderanno da Conte e dal presidente Mattarella. C’è un’interlocuzione continua perché siamo i capi politici delle due forze che sostengono il governo e c’è un’interlocuzione sana con Conte che nei prossimi giorni si confronterà con il Quirinale”. Così Luigi Di Maio rispondendo a Montecitorio ai cronisti che gli chiedono se la squadra di governo sia delineata. Di Maio torna a ribadire l’interesse del M5S a ricoprire il ruolo di “ministro dello Sviluppo economico e del lavoro. E’ un ambito su cui vogliamo lavorare in modo forte perché rappresenta la nostra identità come per Salvini gli Interni”. A chi gli chiede poi se oggi vi saranno incontri con Salvini e con Conte il leader 5 S dice che con la Lega i contatti sono “ovviamente” continui mentre per quanto riguarda il premier incaricato “oggi noi Conte non lo vediamo perchè è impegnato nelle consultazioni”.

Ore 12.45 – Bonino: “Preoccupati per diritto d’asilo, immigrazione e coperture”

“Abbiamo espresso preoccupazione per il diritto d’asilo, le questioni sull’immigrazione, nonché sulle coperture finanziarie relative alle proposte che sono contenute nel contratto di governo”. Lo ha detto Emma Bonino di +Europa, al termine del colloquio con il presidente incaricato Giuseppe Conte.

Ore 12.40 – Di Maio: “Con Salvini allineati. Cerchiamo migliori profili: tra loro c’è Savona”

“Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati. E’ chiaro che adesso c’è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona”. Così il capo politico del M5S risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell’Economia sia ancora in corsa il professor Savona.

Ore 12.30 – Primo incontro con Emma Bonino

Al via le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte con le diverse forze politiche. Il primo colloquio come previsto è con gli esponenti di Centro democratico e “Più Europa” tra cui Emma Bonino.

Ore 12.06 – Berlusconi: “Governo non avrà sostegno di Forza Italia”

“Tale governo non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il Movimento Cinque Stelle, sia per i programmi già annunciati, gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia in una nota.

Ore 12.02 – Fornero: “Ma non si era detto basta prof”

“Si è detto molto Sarà un governo politico, basta con i professori, professori senza cuore! Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero ad Agorà (Rai 3), il programma condotto da Serena Bortone. “Non so – ha proseguito l’ex ministro del Lavoro – se l’espressione ‘avvocato degli italianì sia particolarmente felice, perché l’avvocato evoca sempre procedimenti, io vorrei ci fosse più conciliazione, più inclusione”.

Ore 11.58: Di Maio: “Savona è fra i nomi, allineati con la Lega”

“Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati. È chiaro che adesso c’è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona”. Così il capo politico del M5S risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell’Economia sia ancora in corsa il professor Savona..

Ore 11.54 – Renzi: “Opposizione dura e rigorosa”

“Opposizione dura e rigorosa, ma civile. E rispettosa delle istituzioni, sempre. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l’establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi”. Lo scrive l’ex segretario del Pd Matteo Renzi nella sua newsletter Enews.

Ore 11.32 – Salvini: “In Italia la flat tax può funzionare”

“La flat tax in Italia può funzionare. Fra insulti e minacce di tutti i giornali e le tivù italiane, apprezziamo l’obiettività di qualcuno all’estero”. Così su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini postando un link del Corriere.it che riporta quanto scritto da Wall Street Journal e Bloomberg.