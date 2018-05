Polemica ad Avola, in provincia di Siracusa, dove domenica mattina (20 maggio) nella piazza centrale della città è andato in scena un vero e proprio spettacolo sexy, con un uomo e due donne in perizoma e reggiseno, impegnati in un ballo hot accanto a delle motociclette. Si trattava di uno degli eventi organizzati nell’ambito del “Big bang Avola bikers“, manifestazione per appassionati delle due ruote. Il “sexy bike wash” è andato in scena in mattinata, dopo l’esibizione della banda musicale locale. Decisamente una scena insolita, che ha spinto la Lega a chiedere le dimissioni del sindaco, per gli indecorosi avvenimenti in piazza Umberto I“. “Al di là delle sensibilità di ognuno è chiaro che vedere immagini e video post evento danno un senso diverso della manifestazione che c’è stata – ha scritto il sindaco Luca Cannata su Facebook – e a cui hanno assistito i cittadini che erano in piazza fino a quando non piovesse. Il presidente degli Avola Bikers ha chiarito nei vari post su fb la dinamica dei fatti, spiegando che è stata una sua iniziativa da contestualizzare e che non si intendeva offendere nessuno”

Il video è tratto da una diretta Facebook

.