Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, citato da Haaretz, sostiene che è stata attaccata "l'intera infrastruttura iraniana in Siria". L’esercito di Damasco ha annunciato di aver respinto l'"aggressione" intercettando molti missili, ma sono stati colpiti battaglioni di difesa aerea, radar e un deposito di munizioni

Nuovo scontro, nella notte, fra Israele e Iran. L’esercito israeliano ha colpito decine di obiettivi militari in Siria con il lancio di missili verso postazioni iraniane nel Paese. Il raid è stato effettuato dopo aver accusato la forza iraniana Al-Quds di avere lanciato circa 20 razzi dal Golan verso postazioni israeliane, alcuni dei quali intercettati dal sistema di difesa antimissili israeliano Iron Dome.

Secondo i militari si tratta di una delle più imponenti operazioni militari israeliane degli ultimi anni e del più grande attacco contro obiettivi iraniani. Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, citato da Haaretz, sostiene che Israele ha colpito “l’intera infrastruttura iraniana in Siria”. “Quella della scorsa notte è stata la nostra operazione aerea maggiore negli ultimi anni”, ha aggiunto il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus. “Il nostro intento non era di provocare vittime, ma di colpire infrastrutture“. Secondo Conricus i danni inflitti “sono molto significativi” e all’Iran occorreranno mesi per ripararli.

L’esercito di Damasco ha annunciato di aver respinto un’”aggressione” al territorio siriano, intercettando “decine di missili” lanciati da Israele, riporta l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, citando una fonte delle forze armate di Damasco. La fonte siriana ha spiegato che le forze di difesa aerea hanno impedito alla maggior parte dei missili di raggiungere gli obiettivi, ma ha ammesso che sono stati colpiti battaglioni di difesa aerea, radar e un deposito di munizioni. Secondo la Sana, l’attacco è stato sferrato con aerei militari dai “territori occupati”, ovvero dalla zona del Golan. L’esercito libanese ha reso noto che quattro jet militari israeliani hanno violato lo spazio aereo del paese dei Cedri nelle stesse ore in cui è avvenuto l’attacco in Siria.

Il corrispondente dell’agenzia siriana a Quneitra, nel sud del paese, ha riportato che le forze di difesa aerea hanno abbattuto diversi missili nei pressi della città di al-Baath, spiegando che alcuni razzi israeliani hanno colpito l’area senza provocare feriti.