L'incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre e del fratello maggiore. Il giovane era impiegato nella ditta di famiglia che lavora in subappalto per la società pubblica. I sindacati metalmeccanici hanno proclamato uno sciopero immediato

Stava lavorando in un cantiere navale di Fincantieri, a Monfalcone (Gorizia), quando è stato schiacciato da un carico di cemento di oltre 700 chili. L’operaio, un giovane di 19 anni, è morto poche ore dopo il ricovero in gravissime condizioni all’ospedale Cattinara di Trieste. Alla scena hanno assistito il padre e il fratello maggiore, che hanno cercato subito di intervenire. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era impiegato in una ditta di proprietà della famiglia che lavora in appalto nei cantieri del gruppo pubblico.

L’operaio, di nazionalità italiana e residente a Fiumicello, nell’Isontino, è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione da parte dei medici. Le sue condizioni, apparse immediatamente gravi, hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Ma dopo il trasporto all’ospedale è deceduto per le gravi ferite riportate.

“Le rappresentanze aziendali dei sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil e le segreterie territoriali hanno proclamato uno sciopero immediato all’interno del cantiere di Monfalcone per la giornata di oggi”, ha dichiarato all’Ansa il segretario della Fiom Cgil Gorizia, Livio Menon. “Stiamo lavorando per organizzare per domani mattina un’assemblea all’ingresso dei cantieri”, ha aggiunto, “con l’obiettivo di aprire una vertenza con il gruppo sulla gestione della sicurezza sia per i dipendenti diretti sia per le aziende dell’indotto”.