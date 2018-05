Ore 22:40. la lunga giornata di Luigi Di Maio termina incontrando i cronisti che lo attendono dopo la riunione degli deputati e senatori del M5S. “Il Presidente Mattarella ha detto scegliete tra un ‘governo neutrale‘ o il voto in estate o in autunno, io scelgo il voto il prima possibile. Prima si fa meglio è. Quali sono le condizioni per arrivare con un governo a dicembre – si chiede Di Maio – qui il vero rischio è che per colpa di Salvini che vuole stare con Berlusconi, ci ritroveremo un governo tecnico appoggiato da Berlusconi. Se parte questo governo tecnico è perché Salvini gli avrà dato una mano”.

Di Maio rimarca e sottolinea che nel governo “di ‘neutrale’ non ci sarebbe nulla”. Salvini? Se continua a scegliere Berlusconi evidentemente è per un proprio tornaconto” e alla domanda se si aspetta ancora qualcosa dal segretario della Lega, il capo politico del M5S afferma: “Cosa mi devo aspettare più”, nella notte si aspetta qualcosa? “il mio cellulare è sempre acceso” si congeda Di Maio.