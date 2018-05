Come se fosse inverno: nella notte a Cremenaga, nel Varesotto, una straordinaria grandinata ha coperto il manto stradale della strada provinciale 61 con 30 centimetri di ghiaccio. Decine gli automobilisti rimasti intrappolati. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, con alcuni mezzi dotati di lame per la neve, stanno cercando di ripristinare la viabilità. In tutta la zona dell’alto Verbano i vigili del fuoco della provincia di Varese stanno intervenendo per la forte ondata di maltempo che ha colpito l’area. Decine le richieste di soccorso per allagamenti, frane e piante cadute sulla sede stradale