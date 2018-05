Il pilota Zac Rockey in compagnia di Trudi Spiller sta sorvolando le coste inglesi del Devon a bordo di un aereo degli anni ‘30, quando il motore smette di funzionare. I due sono costretti ad un atterraggio d’emergenza, ma l’unica soluzione è provare a planare su un piccolo lembo di spiaggia. Spiller inizia a sbracciarsi per segnalare ai bagnanti di spostarsi per evitare l’impatto. L’abilità del pilota ed un pizzico di fortuna permetteranno agli aviatori di atterrare senza danni tra lo sguardo incredulo dei presenti