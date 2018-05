Ha messo tra le mani del figlio di 4 anni un coltello e gli ha ordinato di ferire la madre. È solo l’ultimo atto di violenza di un uomo di 26 anni nei confronti della moglie. La donna, picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del suo aguzzino che mette in mano al più grande dei loro due figli, di 4 anni, una lama istigandolo a farle del male.

L’uomo è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Catania. I reati ipotizzati dalla Procura distrettuale etnea sono violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Coetanea del coniuge, la donna, hanno ricostruito i militari dell’Arma, è stata per lungo tempo vittima di violenze: botte dinanzi ai figli di 4 e 2 anni, riportando anche una frattura al costato giudicata guaribile in 30 giorni, l’impossibilità di chiamare i soccorsi, lasciata per punizione fuori all’addiaccio e privata anche di cibo e acqua calda. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione dei servizi sociali del Comune in cui cui la coppia viveva.