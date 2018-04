“Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla trattativa Stato-mafia, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del deputato M5s Carlo Sibilia, che rilancia il veto dei grillini contro il leader di Forza Italia per la formazione dell’eventuale governo. Poi sempre in rete, è intervenuto il capo politico del Movimento Luigi Di Maio: “La trattativa Stato-mafia c’è stata”, ha scritto su Twitter. “Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità”. Nelle ore in cui si lavora a un’intesa di governo, spiegano dal M5s, la sentenza mette “una pietra tombale” su ogni possibilità di dialogo con Forza Italia.

#TrattativaStatoMafia : DELL’UTRI e condannato a 12 anni.

Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi.

C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale? — carlo sibilia (@carlosibilia) April 20, 2018

Dure anche le parole dell’ex deputato M5s e voce influente del Movimento Alessandro Di Battista: “Si dimostra una volta per tutte”, ha scritto su Facebook, “che pezzi delle Istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i soggetti contraenti del patto c’è Marcello Dell’Utri (e qualcuno ne chiedeva la scarcerazione) fondatore di Forza Italia e braccio destro di Berlusconi. Ora il Caimano sarà ancora più nervoso. Il suo sistema di potere gli sta franando sotto i piedi. Oggi, finalmente e definitivamente, finisce la Seconda Repubblica. I mie personali complimenti e tutta la mia gratitudine alla procura di Palermo”.

La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 20, 2018

Pochissime le reazioni, almeno per ora, arrivate dalle altre forze politiche. Per Forza Italia è intervenuto Gianfranco Rotondi, già segretario di Rivoluzione Cristiana, che si è limitato a parlare dell’assoluzione dell’ex ministro Nicola Mancino: “Esprimo la soddisfazione mia e di Rivoluzione Cristiana per l’assoluzione di Nicola Mancino, a cui non abbiamo mai fatto mancare la solidarietà la vicinanza e la preghiera per la difficile prova a cui è stato ingiustamente sottoposto”. Vittorio Sgarbi invece, ora deputato, ha attaccato: “La condanna di Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri senza prove è un insulto allo stato di diritto. Il collegio giudicante ha accolto come prove i teoremi dell’accusa. Il processo ha celebrato il tentativo di ricostruire una storia che non c’è stata, in perfetta contraddizione con gli atti degli imputati. Sono certo che la corte d’appello rovescerà questa assurda sentenza che umilia chi ha combattuto la mafia e catturato Riina. I fatti non sono opinioni”.