Se è presto per definirla un’accelerazione dei tempi per la formazione di un governo, di certo è un avvertimento: “La Lega resta con Berlusconi? Aspetto ancora un po’, poi chiudo uno dei due forni”. Luigi Di Maio, intervistato a “Otto e mezzo” su La7, si è rivolto direttamente a Matteo Salvini: “Si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi”. Il capo politico M5s dal giorno dopo il voto si sta muovendo sui due fronti di Pd e Lega per cercare i voti necessari alla formazione di una maggioranza, fermo restando il veto sull’ex Cavaliere. Il leader del Carroccio, nonostante le intese per le elezioni dei presidenti delle Camere, continua a non voler mollare la coalizioni. E oggi ha addirittura detto che, se vincerà le Regionali in Molise e Friuli, si farà “un governo in 15 giorni”. A queste parole di chiusura, che ribadiscono la volontà di Salvini di guidare da leader una qualsiasi formazione di governo, Di Maio ha replicato: “Ci sta dicendo che per aspettare i suoi comodi avremo il governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forni si chiude”. Dichiarazioni che vanno lette anche alla luce di un altro segnale importante: il Partito democratico, anche alla luce dei colloqui al Quirinale, ha cambiato marcia e cominciato a parlare di dialogo. Sono deboli spiragli che però, in casa dem, fanno molto rumore: dal ministro uscente Carlo Calenda che ha invocato un “governo di transizione”, al deputato Piero Fassino che ha parlato di “una nuova fase con il Pd protagonista”.

Tra i motivi di raffreddamento dei rapporti con Salvini c’è sicuramente la dichiarazione letta dopo il secondo giro di consultazioni, con l’ex Cavaliere a lato che mimava con la bocca le sue parole. “Lo show di Berlusconi dimostra cosa diciamo da 40 giorni”, ha continuato Di Maio, “il centrodestra non esiste. Ha tre leader che si contraddicono per una semplice dichiarazione dopo le consultazioni, è un problema del Paese. Se Salvini continua a propinare il centrodestra fa male al Paese, crea tutti problemi che abbiamo già visto. Nessun italiano ha votato il centrodestra: milioni han votato Salvini premier, altri Berlusconi, altri Meloni. Salvini è stato umiliato da chi gli contava i punti della dichiarazione…”. Il capo politico M5s è tornato anche sulle parole di Alessandro Di Battista, l’ex parlamentare e voce influente del Movimento, che ha attaccato direttamente Berlusconi, tanto da essere stato accusato di voler “bloccare le trattative con la Lega”. “Non credo”, ha smentito Di Maio, “che Alessandro abbia detto quelle cose per sabotare qualcosa, sappiamo che lui ha un certo modo di esprimersi. Ha tutta la mia stima e libertà di dire quello che vuole, ha iniziato un altro percorso. Le battute che fa lui non le so fare e non so far ridere come fa lui. Su Dudù ha fatto una battuta. I tatticismi di Salvini sono evidenti, non ha fatto una bella figura venendo smentito subito da Berlusconi dopo la dichiarazione in cui apriva a M5S”, ha aggiunto.