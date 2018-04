“Dall’andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, specificando di aver fatto presente alle varie forze politiche “la necessità per il nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni”. E poi ha concluso: “Attenderò alcuni giorni, trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra”