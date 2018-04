Il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha sottolineato più volte nel corso dell’intervista la posizione del Pd nelle trattative per la formazione di un governo: “La nostra posizione non cambia- Stiamo assistendo a scena surreale: chi ha vinto – il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra – dal 5 di marzo ha tentato di costruire un percorso di governo, ma non è ancora chiaro se avrà uno sbocco. Hanno fatto alcune scelte politiche insieme, come la scelta dei presidenti di Camera e Senato, ma è evidente la loro difficoltà perché hanno raccontato all’Italia tutto e il contrario di tutto. Siamo di fronte al festival dell’irrealtà. Noi non facciamo il piano b di altre forze politiche – ha concluso – vogliamo essere coerenti e responsabili verso gli italiani, non cerchino di tirarci per la giacca a noi quando non hanno risolto l’ambiguità di fondo”