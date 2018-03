“Io sconfitto? Sono morto e risorto tante di quelle volte, avete presente l’araba fenice, ma voi non sapete nemmeno chi cazzo sia l’araba fenice”. Lo ha detto Paolo Romani all’uscita dalla riunione di Forza Italia per eleggere il capogruppo in Senato. “I Forza Italia si spaccherà? “macché, vi scomponete voi” risponde ai giornalisti.