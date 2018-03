La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta: "Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra", ha detto il reggente Maurizio Martina annunciando la sua proposta. Per la Lega, Giorgetti alla Camera

Graziano Delrio e Andrea Marcucci saranno i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente e il senatore renziano sono stati eletti per acclamazione dall’assemblea dei parlamentari dem. Per Maurizio Martina si tratta di un “segnale di squadra” per “costruire il rilancio del Pd”, come ha annunciato a deputati e senatori proponendo i due.

A conti fatti, Matteo Renzi – forte di 32 senatori su 54 e una settantina di deputati su 111 – di certo non è uscito indebolito dalla scelta dell’ex ministro e del senatore lucchese. Il primo è un renziano ma più volte si è dimostrato forte abbastanza per essere indipendente, mentre Marcucci nella scorsa legislatura è stato uno dei peones più vicini all’ex segretario.

La coppia di nomi, in ogni caso, ha evitato di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto. Un’altra spaccatura che avrebbe messo ulteriormente in crisi il Pd dopo la botta delle urne. “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l’unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito”, ha spiegato Martina prima dell’inizio dell’assemblea.

Nelle scorse ore, oltre ai nomi dei due poi proposti dal reggente dem dopo le dimissioni di Matteo Renzi, erano circolata anche l’ipotesi che venissero scelti un altro renziano di ferro come Lorenzo Guerini, la viceministra Teresa Bellanova, vicina all’ex segretario, oppure Tommaso Nannicini, ex consigliere economico di Palazzo Chigi e attuale responsabile per l’attuazione del programma della segreteria (dimissionaria) del Partito Democratico.

“Habemus papam”, è stato il primo commento del reggente dopo l’ufficializzazione della scelta. “Questo – dice Martina – è un ulteriore passo nel senso della squadra. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la vicenda delle vicepresidenze di Camera e Senato, che ribadisco devono rappresentare tutti”. Il Pd, aggiunge, ha “nomi e profili” per ricoprire quel ruolo. “Ora si tratta di capire se gli intendimenti diventano fatti – ha spiegato il reggente dem – quando due poli prendono le presidenze delle Camere occorre che l’altro polo, che saremmo noi, sia adeguatamente rappresentato”.

Forza Italia, poco prima, aveva scelto Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini alla guida dei propri gruppi, rispettivamente al Senato e alla Camera. Per la Lega, invece, lo stesso ruolo sarà ricoperto da Giancarlo Giorgetti, vicesegretario del Carroccio. Al Senato non è ancora ufficiale ma dovrebbe essere riconfermato il capogruppo della legislatura precedente, Gianmarco Centinaio.