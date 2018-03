Emanuele Dessì in Senato per registrarsi da senatore fugge via senza rispondere a nessuna domanda. Il neoeletto pentastellato, al centro delle polemiche per la riammissione a sorpresa nonostante la firma della dichiarazione di rinuncia, lascia Palazzo Madama dopo le procedure di registrazione. Ma bocca cucita sulla vicenda del reintegro e sull’affitto della casa popolare a 7 euro, oggetto in questi giorni anche degli attacchi delle opposizioni