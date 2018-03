Gianluigi Paragone, affiancato dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, ha presentato alla Fiera dell’editoria milanese, il suo ultimo libro “Noi No!” (Piemme), testimoniando il valore della ribellione e raccontando un’Italia ribelle fatta di milioni di cittadini. “Un omaggio allo spazio del dissenso, perché penso che una democrazia matura non debba avere paura. Non è un capriccio ma posa su una grammatica e su delle tesi vere”, commenta l’autore.