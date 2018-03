Commiato insolito per una dipendente comunale andata in pensione dopo 35 anni di onorato servizio. È accaduto a Scicli, nel ragusano, dove i componenti dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Enzo Giannone, per salutare Mariuccia Zisa, si sono ritrovati sotto la sua abitazione ed hanno cantato “Bella Ciao”