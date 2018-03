Cina meridionale, la costruzione della stazione ferroviaria di Nanlong nella città di Longyan viene portata a termine in sole nove ore da 1500 operai. Zhan Daosong vice direttore del China Tiesiju Civil Engineering Group, la principale compagnia di costruzione ferroviaria del paese, dichiara che gli operai sono stati divisi in sette unità per lavorare simultaneamente, con l’ausilio di 23 scavatori e sette treni. La linea ad alta velocità lunga 244 km collegherà il sud-est del paese con la zona centrale, supportando treni che viaggiano fino a 200 km/h. L’opera di costruzione è solo l’ultima tra i grandi progetti infrastrutturali portati avanti dal governo cinese che conta di completare i lavori entro la fine del 2018.