“L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è sempre una strumentalizzazione e aggressione politica eccessiva. C’è una indagine in corso che riguarda il figlio e vedremo gli sviluppi. De Luca ovviamente è diverso da me, lui ha quelle modalità di comunicazione ma capisco la reazione di uno che si sente sempre sotto attacco. E’ stato presentato come un incandidabile per processi nei quali poi è stato assolto”. Così Matteo Orfini a margine di un convegno promosso da Confprofessioni a Roma torna sull’inchiesta di Fanpage e in merito alla questione rifiuti