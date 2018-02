Spagna. Tra le strade di Iriepal, nella provincia di Guadalajara si sta svolgendo una corsa di tori, quando un grosso animale infrange le barriere e semina il panico tra la gente. Il toro, completamente fuori controllo, si scaglia contro un passeggino, per fortuna vuoto, tra gli sguardi terrorizzati dei presenti in cerca di un riparo di fortuna. L’animale bloccato da alcuni operatori, nella sua furia riuscirà a fratturare il braccio a uno di questi. Dopo l’incidente il festival è stato annullato tra le proteste della gente. Il consigliere locale Francisco Ubeda ha difeso l’organizzazione dell’evento, dichiarando che le misure di sicurezza messe in atto fossero adeguate.